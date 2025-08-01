Лукашенко: Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени

Никто не сможет поставить Россию и Белоруссию на колени, это невозможно сделать, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на острове Валаам. Кадры общения лидеров с журналистами транслировал телеканал «Россия 24». По словам президента, Москва и Минск обновили миропорядок.

И Россия, и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. Я думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Но тем не менее сделали. Развернули, живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся на колени поставить нас, мы полны решимости отстоять свои интересы, — подчеркнул Лукашенко.

До этого Лукашенко назвал Россию самой близкой для Белоруссии страной. Президент отметил, что власти республики должны помнить об этом при условиях многополярного мира.

Также Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем Североатлантическим альянсом. Также президент добавил, что Россия подставила Белоруссии плечо «в сложное время».