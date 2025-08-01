Польские пограничники будут использовать ружья против мигрантов МВД Польши: погранслужба расширила список спецсредств против нелегалов

МВД Польши объявило о предоставлении пограничной службе расширенных полномочий по применению специализированных средств против нелегалов. Теперь пограничники смогут использовать водяные пушки и антидроновые ружья для противодействия мигрантам.

Ведомство сообщило, что эта мера призвана повысить эффективность действий пограничной охраны в условиях продолжающегося миграционного давления. Также в МВД отметили, что использовать оружие допустимо при отражении попыток насильственного пересечения государственной границы. В ведомстве пояснили, что решение направлено на усиление безопасности сотрудников пограничной службы, которые сталкиваются с агрессивно настроенными группами лиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал депортацией выселение из Польши украинцев в период с 1944 по 1951 год. Глава страны подписал соответствующий закон, текст которого опубликован на сайте Верховной рады.

В Польше задержали более 30 граждан Украины, Колумбии, России и Белоруссии по подозрению якобы в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Премьер-министр республики не уточнил, за какой промежуток времени были задержаны эти иностранцы.