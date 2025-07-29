Зеленский посчитал депортацией выселение украинцев из Польши

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым признал депортацией выселение из Польши украинцев в период с 1944 по 1951 год, документ опубликован на сайте Верховной рады. В Киеве сочли незаконными решения, принятые руководством Польской Народной Республики и Советского Союза.

В частности, в 1944 году Польский комитет национального освобождения заключил соглашения с Белорусской, Украинской и Литовской советскими социалистическими республиками. Они позволили польской армии насильно выселять людей. Тогда 480 тысяч человек отправили из республики на территорию Советского Союза. В Киеве посчитали нужным предоставить компенсации и социальные гарантии депортированным лицам и их семьям.

Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий служить в армии по контракту лицам старше 60 лет. Теперь в стране поднимут верхнюю возрастную планку. Инициативу поддержали 306 парламентариев. Однако депутаты отмечали некоторые нечеткости в документах. Часть из положений уточнят при помощи подзаконных актов.