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29 июля 2025 в 13:15

Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить в армии по контракту

Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: apPRESIDENT OF UKRAINEa//IMAGO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий служить в армии по контракту лицам старше 60 лет. Из карточки документа на сайте Верховной рады следует, что теперь в стране поднимут верхнюю возрастную планку.

В Раде закон приняли 16 июля, за него выступили 306 парламентариев. Однако депутаты отмечали некоторые нечеткости в документах. Ожидается что часть из положений уточнят в ближайшее время при помощи подзаконных актов.

Ранее Зеленский принял решение ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что привело к сокращению финансовой помощи Евросоюза, сообщили американские журналисты. По их информации, проводимая украинским лидером политика обернулась для него дипломатической неудачей.

Также стало известно, что европейские политики напрямую запретили Зеленскому подавлять акции протеста против резонансного закона, ограничивающего полномочия НАБУ. По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, так западные страны пытаются сохранить рычаги воздействия на Киев.

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