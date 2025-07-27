Решение украинского лидера Владимира Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры привело к сокращению финансовой помощи Евросоюза, сообщает New York Times. Таким образом проводимая им политика обернулась для него дипломатической неудачей.

Сокращение помощи на $1,7 млрд (135,2 млрд рублей) стало завершающим штрихом непростой недели для президента Владимира Зеленского, который занимается вопросами управления на Украине. Зеленский никак публично не прокомментировал сокращение помощи, которое, тем не менее, стало неудачей для украинского лидера, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что европейские политики напрямую запретили Владимиру Зеленскому подавлять акции протеста против резонансного закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, так западные страны пытаются сохранить рычаги воздействия на Киев.

Сам Зеленский заявил, что не консультировался ни с кем по вопросу сокращения компетенций Национального антикоррупционного бюро. Политик пояснил, что «был сконцентрирован на военных действиях».