Зеленский объяснил свою промашку с законом о НАБУ Зеленский заявил, что не консультировался ни с кем по поводу закона о НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не консультировался ни с кем по вопросу сокращения компетенций Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), передает «Интерфакс-Украина». Политик пояснил, что «был сконцентрирован на военных действиях».

По его словам, конфликт с Россией — главная проблема страны. Говоря о митингах и протестах на Украине, Зеленский заверил, что «уважает позицию общества», «оно вправе выражать недовольство действиями власти», и он готов откликнуться на волю народа.

Ранее The New York Times написала, что притеснение Владимиром Зеленским антикоррупционных служб негативно сказалось на его имидже в глазах западных союзников. Авторы материала уточнили, что действия политика могут стоить Киеву части финансовой помощи, выделяемой Евросоюзом. Кроме того, ЕС вынужден «задуматься о том, не тускнеет ли» образ Зеленского, уверены сотрудники издания.

Кроме того, немецкая газета Berliner Zeitung упоминала, что после принятия закона против антиконституционных органов Украины Зеленский растерял привлекательность своего медийного образа. Журналисты отметили, что даже самые ярые сторонники Киева стали относиться к политику с прохладцей: Зеленский выглядит так, будто потерял контроль над своим государством.