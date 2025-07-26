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26 июля 2025 в 03:37

«Очарование исчезло»: в ФРГ признали, что ошиблись в Зеленском

BZ: Зеленский потерял поддержку даже самых убежденных сторонников Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

После принятия закона против антиконституционных органов Украины президент страны Владимир Зеленский растерял привлекательность своего медийного образа, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Журналисты отметили, что даже самые ярые сторонники Киева стали относиться к политику с прохладцей.

Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене, — говорится в материале.

Авторы статьи выразили мнение, что Зеленский сейчас выглядит так, будто потерял контроль над своим государством. При этом он все больше думает лишь о том, как удержать власть в своих руках, констатировали они.

Ранее в Японии предположили, что президент США Дональд Трамп может сместить Владимира Зеленского с поста к началу сентября. Журналисты отметили, что это будет самый бескровный сценарий, «коленкой под зад», однако не исключен и силовой вариант.

Тем временем американский геополитический аналитик Скотт Риттер уверен, что текущая поддержка уже не устраивает Зеленского, поэтому он ищет новую опору внутри страны в лице мафии. По его мнению, с этой целью политик закрывает антикоррупционные агентства — тогда в его руках окажутся «все потоки коррупции», а Украина станет «мафиозным государством».

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