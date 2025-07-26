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26 июля 2025 в 01:59

«Коленкой под зад»: в Японии озвучили мрачный прогноз для Зеленского

Shukan Gendai: Трамп может сместить Зеленского к началу сентября

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: The Presidential Office of Ukraine via Capital Pictures/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может сместить президента Украины Владимира Зеленского с поста к началу сентября, пишет японский журнал Shukan Gendai. Журналисты отметили, что это будет самый бескровный сценарий, однако не исключен и силовой вариант.

Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского? Силой? А если так, то каким конкретно образом? По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала (главу офиса Зеленского. — NEWS.ru.) Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад, — говорится в публикации.

В материале уточняется, что такое может произойти из-за одного факта: в сентябре высока вероятность встречи трех лидеров: президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа в рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. В случае, если так и получится, украинский конфликт может получить неожиданное развитие, считают аналитики.

Ранее Запад выразил обеспокоенность из-за рейдов в НАБУ. По словам аналитиков, эти действия ставят под сомнение приверженность Киева борьбе с коррупцией, что может ослабить международную поддержку Украины, а именно Зеленского.

До этого депутат Рады Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский ликвидацией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «послал» американского коллегу Дональда Трампа. Президент Украины хочет избежать ответственности за хищение ресурсов США и «увильнуть» от исполнения ресурсной сделки, пояснил он.

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