В США раскрыли, чего стоила Зеленскому выходка с НАБУ NYT: спонсоры Украины разочаровались в Зеленском из-за закона о НАБУ

Притеснение президентом Украины Владимиром Зеленским антикоррупционных служб негативно сказалось на его имидже в глазах западных союзников, пишет The New York Times. Авторы материала уточнили, что действия политика могут стоить Киеву части финансовой помощи, выделяемой Евросоюзом.

Аналитики напомнили, что уже было принято решение сократить помощь Украине, что, скорее всего, демонстрирует «желание предостеречь правительство Зеленского» от проведения подобной внутренней политики. Кроме того, такой шаг ЕС заставляет «задуматься о том, не тускнеет ли» образ Зеленского в глазах Запада, уверены сотрудники издания.

Тем временем американский геополитический аналитик Скотт Риттер считает, что текущая поддержка уже не устраивает Зеленского, поэтому он ищет новую опору внутри страны в лице мафии. По его мнению, с этой целью политик закрывает антикоррупционные агентства — тогда в его руках окажутся «все потоки коррупции», а Украина станет «мафиозным государством».

Кроме того, немецкая газета Berliner Zeitung пишет, что после принятия закона против антиконституционных органов Украины Зеленский растерял привлекательность своего медийного образа. Журналисты отметили, что даже самые ярые сторонники Киева стали относиться к политику с прохладцей: Зеленский выглядит так, будто потерял контроль над своим государством.