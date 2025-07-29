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29 июля 2025 в 16:55

Более 30 человек задержали в Польше за якобы сотрудничество с Россией

Туск: 32 человека задержали в Польше за сотрудничество со спецслужбами России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Более 30 граждан Украины, Колумбии, Белоруссии и России задержаны в Польше в связи с подозрениями в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заявил перед заседанием правительства премьер-министр страны Дональд Туск. Он не уточнил, за какой период были задержаны эти иностранцы, следует из показанного телеканалом TVP Info выступления.

У нас 32 человека задержаны и подозреваются в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые поручали этим лицами либо акты диверсии, либо избиения, – сказал Туск.

Ранее Туск говорил, что Польша находится не в послевоенном, а в предвоенном времени. По его словам, происходящее сегодня практически ежедневно ставит в тупик правительства и мировых лидеров.

До этого Туск подчеркивал, что решение польских властей не отправлять войска на Украину является окончательным и пересмотру не подлежит. Он подчеркнул, что по этому вопросу на Варшаву не оказывается давления со стороны западных партнеров, а США проинформированы о позиции Польши. По словам премьер-министра, вся возможная поддержка будет связана исключительно с поддержанием логистических маршрутов.

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