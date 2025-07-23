Польша находится не в послевоенном, а в предвоенном времени, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, происходящее сегодня практически ежедневно ставит в тупик правительства и мировых лидеров. Выступление премьера транслировалось на YouTube-канале правительства республики.
Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казались невообразимыми, так называемым «черным лебедем», — отметил Туск.
«Черный лебедь» — это редкое и непредсказуемое событие с серьезными последствиями. Термин описывает явления, которые кажутся невозможными до того, как происходят.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношение европейских стран к России можно сравнить с «международным оборзением». По его словам, Запад убеждает свои народы, что Москва является вечным врагом и угрозой.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев между тем отметил, что Запад фактически начал полномасштабную войну против России. Он уточнил, что целью является попытка разрушить страну. При этом в ходе данной войны Запад активно использует спутниковые данные и запускает ракеты, подчеркнул Медведев.