Туск обратился к полякам с тревожным заявлением о «черных лебедях»

Туск обратился к полякам с тревожным заявлением о «черных лебедях» Туск заявил, что Польша находится в предвоенном времени

Польша находится не в послевоенном, а в предвоенном времени, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, происходящее сегодня практически ежедневно ставит в тупик правительства и мировых лидеров. Выступление премьера транслировалось на YouTube-канале правительства республики.

Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казались невообразимыми, так называемым «черным лебедем», — отметил Туск.

«Черный лебедь» — это редкое и непредсказуемое событие с серьезными последствиями. Термин описывает явления, которые кажутся невозможными до того, как происходят.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношение европейских стран к России можно сравнить с «международным оборзением». По его словам, Запад убеждает свои народы, что Москва является вечным врагом и угрозой.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев между тем отметил, что Запад фактически начал полномасштабную войну против России. Он уточнил, что целью является попытка разрушить страну. При этом в ходе данной войны Запад активно использует спутниковые данные и запускает ракеты, подчеркнул Медведев.