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17 июля 2025 в 10:49

Медведев обвинил Запад в ведении войны против России

Медведев: Запад фактически начал полномасштабную войну против России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Запад фактически начал полномасштабную войну против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, ее целью является попытка разрушить страну. При этом в ходе данной войны Запад активно использует спутниковые данные и запускает ракеты.

Происходящее сегодня — прокси-война, а по сути война полноценная (пуски западных ракет, информация со спутников и пр.), санкционные пакеты, громкие заявления о милитаризации Европы — очередная попытка разрушить ненавидимую Западом «историческую аномалию». Нашу страну — Россию, — убежден Медведев.

Он добавил, что Запад всегда относился к сильной России как к исторической аномалии. По его словам, для элит за рубежом Москва является убедительным опровержением их «цивилизационного превосходства».

Медведев также подчеркнул, что утверждения западных политиков о возможном нападении России на Европу являются «полной чушью». По его словам, подобные «бредни» расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать обстановку.

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