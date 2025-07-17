Медведев обвинил Запад в ведении войны против России

Запад фактически начал полномасштабную войну против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, ее целью является попытка разрушить страну. При этом в ходе данной войны Запад активно использует спутниковые данные и запускает ракеты.
Происходящее сегодня — прокси-война, а по сути война полноценная (пуски западных ракет, информация со спутников и пр.), санкционные пакеты, громкие заявления о милитаризации Европы — очередная попытка разрушить ненавидимую Западом «историческую аномалию». Нашу страну — Россию, — убежден Медведев.
Он добавил, что Запад всегда относился к сильной России как к исторической аномалии. По его словам, для элит за рубежом Москва является убедительным опровержением их «цивилизационного превосходства».
Медведев также подчеркнул, что утверждения западных политиков о возможном нападении России на Европу являются «полной чушью». По его словам, подобные «бредни» расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать обстановку.