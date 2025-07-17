Медведев обвинил Запад в ведении войны против России Медведев: Запад фактически начал полномасштабную войну против России

Запад фактически начал полномасштабную войну против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, ее целью является попытка разрушить страну. При этом в ходе данной войны Запад активно использует спутниковые данные и запускает ракеты.

Происходящее сегодня — прокси-война, а по сути война полноценная (пуски западных ракет, информация со спутников и пр.), санкционные пакеты, громкие заявления о милитаризации Европы — очередная попытка разрушить ненавидимую Западом «историческую аномалию». Нашу страну — Россию, — убежден Медведев.

Он добавил, что Запад всегда относился к сильной России как к исторической аномалии. По его словам, для элит за рубежом Москва является убедительным опровержением их «цивилизационного превосходства».

Медведев также подчеркнул, что утверждения западных политиков о возможном нападении России на Европу являются «полной чушью». По его словам, подобные «бредни» расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать обстановку.