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03 августа 2025 в 23:48

В Минобороны озвучили число сбитых дронов за последние два часа

Минобороны России: ПВО сбила 11 БПЛА над регионами России и Черным морем

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 11 БПЛА над Россией, передает Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что больше всего дронов сбили над Крымом, еще три — над Брянской областью.

В период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Республики Крым, три над территорией Брянской области, два над акваторией Черного моря, один над территорией Курской области, один над территорией Орловской области, — указали в ведомстве.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ могли атаковать дронами Псковскую область из Эстонии, Литвы и Латвии. По его словам, с территории этих стран исходит угроза для России, а именно для Пскова и Калининграда.

Кроме того, в Минобороны РФ информировали, что средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

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