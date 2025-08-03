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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 13:07

Названы страны, откуда ВСУ могли атаковать дронами Псковскую область

Генерал Липовой: ВСУ могли атаковать Псковскую область из Эстонии и Литвы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могли атаковать дронами Псковскую область из Эстонии, Литвы и Латвии, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, с территории этих стран исходит угроза для России, а именно для Пскова и Калининграда.

Скорее всего, это идет со стороны Прибалтики — со стороны Эстонии, потому что Эстония непосредственно примыкает к Калининграду. Эстония, Литва и Латвия являются площадками для запуска этих дронов и базами для размещения войск НАТО. Это территория, откуда исходит угроза для России, в том числе для Пскова и Калининграда. Несомненно, что атака дронов была направлена именно со стороны Прибалтики, — отметил Липовой.

Утром 3 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что силы ПВО в регионе отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, один дрон был сбит над деревней Неелово под Псковом.

В Сочи спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.

Псковская область
ВСУ
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СВО
Софья Якимова
С. Якимова
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