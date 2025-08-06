В Госдуме ответили, осталось ли у ВСУ оружие для сопротивления России

В Госдуме ответили, осталось ли у ВСУ оружие для сопротивления России Депутат Колесник: украинские окопы забиты западным оружием

Российские военнослужащие, занимающие новые позиции в ходе специальной военной операции, фиксируют, что бойцов Вооруженных сил Украины на фронте становится меньше, а окопы буквально завалены западным оружием, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Запад не оставляет попыток повторить наступление, которое происходило в Курской области.

Запад напичкает ВСУ оружием, там еще есть мотивированные люди, несмотря на поражение. Наши ребята, занимающие окопы ВСУ, говорят четко, что людей меньше стало, но окопы завалены оружием. То есть Запад не оставляет попыток повторить происходившее в Курской области, думает, что новая попытка будет успешная, но это не так, — пояснил Колесник.

Он подчеркнул, что, несмотря на успешное наступление российских войск по всей линии фронта, расслабляться нельзя. Депутат призвал к постоянному давлению на противника, чтобы лишить его возможности нанести ответный удар.

Оружие у ВСУ еще есть, США продолжают поставки. Расслабляться нельзя ни в коем случае, несмотря на наше наступление по всей линии фронта. Надо уничтожать противника в местах дислокации, уничтожать, уничтожать, уничтожать. Без перерыва на обед. Только тогда противник начнет что-то понимать, — подытожил Колесник.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что семьи военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подтвердили большие потери бригады в Сумской области. Сами солдаты при этом числятся пропавшими без вести. Родственники требуют предоставить им хоть какую-то информацию о близких.