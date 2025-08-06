Семьи военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины подтвердили большие потери бригады в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, сами солдаты при этом числятся пропавшими без вести. Родственники требуют предоставить им хоть какую-то информацию о близких.

Большие потери в 80-й отдельной штурмовой бригаде [ВСУ] подтверждают родственники военнослужащих бригады, размещая посты в соцсетях с резкой критикой командования и требованиями предоставить хоть какую-то информацию о пропавших без вести военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что на Сумском направлении существенно сократился численный состав украинских штурмовых групп. Это произошло благодаря действиям российских военных. Родственники бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады пожаловались, что военных бросают на убой.

Как считает председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, потери ВСУ территорий в Сумской области приведут к политической гибели украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, политик в отчаянии пытается заручиться поддержкой Запада.