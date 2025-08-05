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05 августа 2025 в 10:12

Штурмовые группы ВСУ «сточились» на Сумском направлении

«Север» существенно сократил состав штурмовых групп ВСУ на Сумском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

На Сумском направлении существенно сократился численный состав штурмовых групп Вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах России. Это произошло благодаря действиям российских военных.

Регулярные удары по скоплениям сил ВСУ, а также грамотные действия бойцов группировки войск «Север» сточили наступательный потенциал врага, существенно сократив численный состав штурмовых групп, — заявил собеседник агентства.

По его словам, родственники бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и других подразделений ВСУ в соцсетях сообщают, что военных бросают на убой сразу по прибытии на Сумское направление.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ установили практически полный контроль над логистическими маршрутами украинских войск в районе Купянска Харьковской области. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, любая выявленная техника противника немедленно подвергается воздействию российских сил. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с северного побережья реки Волчьей в Волчанске Харьковской области, взяв под контроль историческую часть города. По его словам, ВСУ пытаются заходить в этот населенный пункт на юго-западе, но силы РФ наносят по ним удары. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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