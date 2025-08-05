Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области Рогов: потери территорий под Сумами приведут к политической гибели Зеленского

Потери территорий Вооруженными силами Украины в Сумской области приведут к политической гибели украинского лидера Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, президент Украины осознает угрозу и в отчаянии пытается заручиться поддержкой Запада, чтобы стабилизировать ситуацию. Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение российской армии ускорит развал фронта ВСУ.

Зеленский пытается достучаться до западных кураторов в истеричной попытке зафиксировать ситуацию на фронте хотя бы на данный момент. Он старается каким-либо образом остановить процесс потерь территорий в Сумской области, ведущий к его политической гибели и потере власти. По сути, если мы посмотрим на те же события в районе Юнаковки, там русская армия продвигается. Бойцы ВСУ оказывают все меньшее сопротивление, фланги тоже слабеют, и желание бросить оружие у бойцов ВСУ, соответственно, усиливается. И наша общая задача — усилить данное желание и способствовать обвалу фронта как можно быстрее, — пояснил Рогов.

Ранее появилась информация, что бойцы ВСУ перестали выполнять приказы командования в Сумской области. Солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов ранее заявил, что Зеленский мог принять решение сдать Донбасс из-за необходимости усилить оборону в Сумской и Харьковской областях. По его словам, у ВСУ не хватает солдат на Донецком направлении.