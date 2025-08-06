Погода в Москве в среду, 6 августа: тепло вернулось ненадолго?

В Москву вернулось солнечное и теплое лето, среда станет для жителей столицы «окном» сухой погоды на этой неделе, сообщил специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в Москве сегодня, 6 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 6 августа

Тишковец пояснил, что циклон «выдыхается», а связанная с ним зона непогоды смещается на северо-восток и восток европейской территории России, но и там интенсивность осадков сократится в разы.

«В столице нашей Родины непогода после аномальных ливней взяла короткий тайм-аут. Напомню, что в Подмосковье накануне за сутки выпало 150% от месячной нормы осадков! 97 мм осадков принял на себя Наро-Фоминск, или 100-литровая бочка дождевой воды на метр площади — это суточный рекорд для этого города для всего августа!» — написал синоптик.

С утра в Москве воздух прогрелся до плюс 17,4 градуса. На улице ясная погода, видимость — 20 км. Ветер — штиль. Влажность — 93%, атмосферное давление близко к норме — 745,3 мм рт. ст.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В течение дня благодаря погожему влиянию высотного гребня антициклона для москвичей откроется „окно“ солнечной, сухой и теплой погоды, что позволит воздуху прогреться к середине дня до очень комфортных плюс 24–27 градусов. Но по западу и северо-западу Московской области к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 3–8 м/с. Показания барометров будут слабо расти и составят 747 мм рт. ст.», — рассказал Тишковец.

В четверг днем, 7 августа, из-за холодного фронта в Москве снова прошумят ливни интенсивностью до 10–13 мм, что понизит дневную температуру до плюс 18–21 градуса.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 6 августа

По информации специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает.

«Температура воздуха — плюс 21–23 градуса, в Ленинградской области — плюс 21–26 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщил Леус.

В четверг днем местами кратковременный дождь, ночью плюс 13–15 градусов, днем плюс 20–22 градуса.

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