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06 августа 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 августа, без изменений?

Уровень пыльцы 6 августа 2025 года Уровень пыльцы 6 августа 2025 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокая концентрация аллергенов который день наблюдается в столице: грибков много, полыни и злаков — тоже. Рассказываем все, что нужно знать москвичам об уровне пыльцы сейчас, 6 августа.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Среда в столице порадует теплой и сухой погодой. Утром и ночью будет небольшая облачность, но днем и вечером — ясно и солнечно, без осадков. Температура воздуха прогреется до +26 °C, ветер слабый. Такие погодные условия способствуют активному распространению пыльцы и спор грибков.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 6 августа

Внимательнее всего в эту среду следует быть аллергикам, чувствительным к полыни и грибкам. К тому же такая солнечная и сухая погода способствует усилению симптомов, особенно в утренние и вечерние часы. Уровень пыльцы в московском воздухе 6 августа остается стабильно высоким.

Злаки продолжают сохраняться на среднем, оранжевом уровне. Несмотря на то что они постепенно завершают цветение, уровень их пыльцы сегодня достаточно высок, особенно в районах с большим количеством зелени. А вот полынь подходит к пику цветения. Средний уровень, такой же как и у злаков сейчас, для августа не предел.

Главный фактор риска этого дня все же — плесневые грибки. Кладоспориум и альтернария по-прежнему фиксируются в очень высоких концентрациях, превышающих 1000 единиц на кубометр. Жаркая и сухая погода лишь усиливает их распространение. Людям с повышенной чувствительностью к спорам грибков следует быть особенно осторожными.

Рекомендуем по возможности ограничить длительное пребывание на улице и использовать защитные средства.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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