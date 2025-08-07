Жители Кубани сообщили о мощном ночном взрыве SHOT: в поселке Афипский в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел минувшей ночью в поселке Афипский Краснодарского края, передает Telegram-канал SHOT. Источник предполагает, что населенный пункт подвергся атаке беспилотника. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО в ночные часы было уничтожено и перехвачено 82 украинских БПЛА, в том числе девять — над территорией Краснодарского края.

По словам очевидцев, после взрыва на территории одного из местных предприятий был виден черный дым. Местные власти пока никак не комментировали происшествие.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ пострадал мужчина. Удар произошел, когда он находился на улице. Его оперативно госпитализировали.

В Волгоградской области в ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку семи дронов. В результате инцидента на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале. Минобороны России данное сообщение пока не комментировало.