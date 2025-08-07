Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 08:31

Атака ВСУ на юг России обернулась ранением мирного жителя

Губернатор Кондратьев: на Кубани мужчина пострадал при атаке ВСУ на регион

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ пострадал мужчина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. В регионе также зафиксированы разрушения от падения обломков БПЛА.

Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь, — написал он.

Помимо этого, ударной волной в одном из частных домов выбило окна, а на прилегающем участке была разрушена хозяйственная постройка. Кроме того, в Красноармейском районе обломки БПЛА спровоцировали возгорания, которые были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Кроме того, в акватории рядом с Новороссийском силами ПВО и флота была отражена атака безэкипажных катеров. Как отметил губернатор, в результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области в ночь на 7 августа силы ПВО отразили атаку украинских дронов. В результате инцидента на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании.

Вениамин Кондратьев
атаки ВСУ
губернаторы
Краснодарский край
