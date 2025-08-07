Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 06:54

Пожар разгорелся на ж/д станции в Волгоградской области из-за атаки БПЛА

Губернатор Бочаров: пожар возник на ж/д станции под Волгоградом из-за атаки БПЛА

Средство ПВО ВС РФ Средство ПВО ВС РФ Фото: МО РФ

В Волгоградской области в ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале. Минобороны России данное сообщение пока не комментировало.

Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет, — заявил глава региона.

Пожарные оперативно локализовали возгорание. На соседней станции Максима Горького саперы работают с обломками сбитого дрона — повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Железнодорожное сообщение в регионе функционирует в обычном режиме.

Ситуация находится под контролем местных властей и экстренных служб. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в ночное время средствами ПВО на подступах к Белгородской области было перехвачено и уничтожено два украинских БПЛА самолетного типа. Как информировала пресс-служба Минобороны РФ, инцидент произошел 6 августа около 22:30 по московскому времени.

