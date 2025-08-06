Встреча Путина и Уиткоффа 6 августа: что обсуждали, инсайды, итоги

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника из США Стива Уиткоффа. Что было главной темой переговоров, Владимир Путин отвечает на угрозы Дональда Трампа, когда будут переговоры с Владимиром Зеленским?

Что обсуждали на переговорах в Кремле 6 августа

Переговоры Путина с Уиткоффом продолжались около трех часов. Их главными темами помощник президента Юрий Ушаков назвал конфликт на Украине и стратегическое партнерство России и США. Более подробных сведений официально не озвучивалось: Ушаков заявил, что сначала Уиткофф должен доложить Трампу.

«Никто нам никакие подробности озвучивать не будет, я уверен. Будут общие фразы, потому что серьезная политика делается в тишине. Это же не Украина, не европейцы, которые истерят вначале, вначале говорят, а потом думают о том, что сказали», — выразил уверенность экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в разговоре с NEWS.ru.

Уиткофф приехал в Москву за два дня до того, как истекает «ультиматум Трампа», который потребовал, чтобы Россия и Украины «срочно заключили сделку», которая покончит с конфликтом. В противном случае США введут новые санкции против России и вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ.

Политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что не верит в то, что Уиткофф якобы мог передать Путину некие «новые угрозы от Трампа», ведь президент США уже сам их озвучил.

«Я думаю, что обсуждали они предложение, которое можно было бы сделать по мирному урегулированию. Путин еще раз сказал, что мы готовы на полный мир и подписание некого мирного договора. Условия этого мирного договора известны: мы готовы к перемирию при условии, что Европа даст обязательство не вводить свои войска на территорию Украины, не посылать никакое оружие на Украину во время этого перемирия. А украинский режим берет обязательство не проводить насильственную мобилизацию и обеспечить воздушное перемирие. Вариант этот, я думаю, наиболее реалистичный».

Стив Уиткофф Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марков напомнил, что «воздушное перемирие» прежде всего ограничивает Россию, которая способна наносить мощные авиаудары. Но за уступки Москва должна что-то получить; едва ли Брюссель или Киев согласятся на условия Путина.

«Наиболее вероятно может быть начало процесса ликвидации санкций. Поэтому это, я думаю, они и обсуждают. Именно обсуждают, потому что время не закончилось. Сейчас наверняка связываются по телефону с Трампом, все это с ними обсуждают», — объяснил Марков.

Какой путь отношений с Россией выберет Трамп, что будет с Украиной

Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов заявил в интервью Ura.ru, что развязка конфликта на Украине наступит «уже сегодня вечером».

По мнению Кортунова, в США не хотят всерьез портить отношения с Россией и не хотят вводить санкции: Штаты все же хотят договариваться, а не усугублять ситуацию. Политолог считает, что у Трампа есть три варианта: отложить введение новых санкций, пересмотреть свои методы или вообще отказаться от усиления давления на Россию и ее партнеров.

«Ясно, что полностью выйти [из конфликта на Украине] Штаты не могут, поскольку это, помимо всего прочего, еще и вопрос об американском лидерстве, о самом Трампе, его роли в мировой истории. Есть усталость, есть непонимание того, как можно этот конфликт завершить. США хотели бы переложить главные издержки конфликта, затраты на поддержку Украины на европейских партнеров и в любом случае будут менять формат своего участия в конфликте», — констатировал Кортунов.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Какие инсайды есть по итогам встречи Путина и Уиткоффа

Источники «инсайдерского» Telegram-канала INSIDER-T утверждают, что Путин остался не слишком доволен встречей с Уиткоффом. Общение с представителем США складывается неплохо, но Уиткофф — бизнесмен, а не военный.

«Уиткофф вполне приятный и адекватный человек, но он мало что понимает в вопросе боевых действий. Из-за этого он задавал много откровенно глупых и нелепых вопросов, предлагал заведомо нереализуемые идеи. Сложно в таком формате взаимодействовать, когда собеседник вроде бы нам понятен и знаком, но никаких результатов из общения извлечь не удастся», — утверждает источник.

По версии канала, в пятницу Трамп, скорее всего, подпишет указы о введении против РФ новых санкций и торговых пошлин против партнеров Москвы.

Что известно о переговорах Трампа и Зеленского

Источники украинских СМИ сообщили, что в настоящее время идут телефонные переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой станут итоги поездки Уиткоффа в Москву. Ту же информацию подтвердили источники американского портала Axios. В прошлый раз Трамп и Зеленский беседовали 5 августа, накануне визита Уиткоффа. На момент публикации заявлений с Банковой и Белого дома нет.

Если Трамп откажется поддерживать мир на Украине по российскому сценарию, Москва продолжит спецоперацию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

«Мы будем двигаться дальше. Мы будем дальше выстраивать буферную зону», — объявил он.

