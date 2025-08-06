Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 17:32

«Осторожный оптимизм»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Уиткоффа

Экс-депутат Рады Марков: встреча Путина и Уиткоффа вселяет осторожный оптимизм

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа вселяет осторожный оптимизм, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, остается надеяться на достижение ими взаимопонимания, так как позиция американского лидера Дональда Трампа тупиковая.

О результатах [встречи Путина и Уиткоффа] судить надо будет только по дальнейшим действиям. Никто нам никакие подробности озвучивать не будет, я уверен. Будут общие фразы, потому что серьезная политика делается в тишине. Исходя из того, что встреча состоялась, будем исходить из осторожного оптимизма, что мы найдем какое-то взаимопонимание, потому что позиция Трампа тупиковая. Ни Россия, ни мы, ни Путин на шантаж не поддаемся, в этом нет никаких сомнений, — сказал Марков.

Он добавил, что встреча могла пройти на фоне ультиматума о прекращении огня на Украине и вторичных санкций, которые выдвинул президент США. По словам экс-депутата Рады, Трамп может искать выход из ситуации, так как партнеры России — Индия и Китай — жестко ответили главе Белого дома на его угрозы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры Путина и Уиткоффа как полезные и конструктивные. По его словам, встреча состоялась в Кремле, где стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

США
Россия
Владимир Путин
Стив Уиткофф
