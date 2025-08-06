В Госдуме раскрыли планы ВС России на случай «промедления» США Депутат Шхагошев заявил о создании буферной зоны при отказе США от условий РФ

Если президент США Дональд Трамп будет медлить с урегулированием конфликта на Украине, то ВС России продолжат и дальше создавать буферную зону, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Он подчеркнул, что изначально РФ не собиралась заходить в Сумы и Днепропетровскую область, но это пришлось сделать, так как обеспечение безопасности — основной приоритет страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы будем двигаться дальше. Мы будем дальше выстраивать буферную зону. Вы же прекрасно знаете и понимаете, что мы не собирались в Сумы идти, в Днепропетровскую область, — сказал он.

Ранее Шхагошев заявил, что Трамп пять раз отправлял своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию потому, что политику важно понимать «ситуацию на земле». По его словам, американский лидер доверяет не всем, но стремится быть человеком, обладающим большим пластом информации.

До этого стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в столице, где просидели около полутора часов за беседой. Для встречи они выбрали заведение в парке «Зарядье».