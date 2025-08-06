Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 18:30

В Госдуме раскрыли планы ВС России на случай «промедления» США

Депутат Шхагошев заявил о создании буферной зоны при отказе США от условий РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Если президент США Дональд Трамп будет медлить с урегулированием конфликта на Украине, то ВС России продолжат и дальше создавать буферную зону, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Он подчеркнул, что изначально РФ не собиралась заходить в Сумы и Днепропетровскую область, но это пришлось сделать, так как обеспечение безопасности — основной приоритет страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы будем двигаться дальше. Мы будем дальше выстраивать буферную зону. Вы же прекрасно знаете и понимаете, что мы не собирались в Сумы идти, в Днепропетровскую область, — сказал он.

Ранее Шхагошев заявил, что Трамп пять раз отправлял своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию потому, что политику важно понимать «ситуацию на земле». По его словам, американский лидер доверяет не всем, но стремится быть человеком, обладающим большим пластом информации.

До этого стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в столице, где просидели около полутора часов за беседой. Для встречи они выбрали заведение в парке «Зарядье».

Госдума
СВО
Дональд Трамп
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.