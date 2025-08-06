Дмитриев сводил прилетевшего в Москву Уиткоффа в ресторан Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве

Глава Российского фонда прямых инвестиций спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в Москве, где провели около полутора часов за беседой, сообщает РИА Новости. Для визита было выбрано заведение в парке «Зарядье».

После делового завтрака дипломаты прогулялись по парку, осмотрели смотровую площадку и полюбовались видами столицы. По наблюдениям журналистов, переговоры проходили в доброжелательной атмосфере — Дмитриев и Уиткофф выглядели расслабленными и сохраняли хорошее настроение.

Визит Уиткоффа проходит на фоне переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта и возможному введению новых торговых ограничений. С начала 2025 года это уже пятый визит американского дипломата в РФ.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Флориды бизнесджет Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией около 06:11 мск. Во время полета борт заходил в воздушное пространство нескольких стран, таких как Норвегия, Швеция и Латвия.