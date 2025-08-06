Гуляющего по «Зарядью» Уиткоффа сняли на видео Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку «Зарядье» в Москве

Прибывший в Москву утром 6 августа спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прогулялся по парку «Зарядье», сообщает ТАСС. Компанию ему составил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который встречал дипломата в аэропорту Внуково.

Визит Уиткоффа проходит на фоне переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта и возможному введению новых торговых ограничений. Отмечается, что с начала 2025 года это уже пятый визит американского дипломата в РФ.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Флориды бизнесджет Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией около 06:11 мск. Во время полета борт заходил в воздушное пространство нескольких стран, таких как Норвегия, Швеция и Латвия.

До этого немецкие аналитики выразили мнение, что визит спецпосланника президента США в Москву может прояснить перспективы урегулирования украинского конфликта. Эта поездка способна дать первые сигналы о возможных закулисных переговорах между РФ и Украиной, но шансы на скорое заключение мирного соглашения все еще остаются минимальными, считают эксперты.