Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:39

«Он не всем доверяет»: в ГД объяснили, зачем Трамп отправляет Уиткоффа в РФ

Депутат Шхагошев: Трамп отправляет Уиткоффа в РФ для выяснения ситуации на земле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пять раз отправлял своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию, потому что политику важно понимать «ситуацию на земле», заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, американский лидер доверят не всем, но стремится быть человеком, обладающим большим пластом информации.

Он не всем доверяет, мягко говоря. Трамп. Поэтому именно Уиткофф здесь. И столько раз, — пояснил парламентарий.

По мнению Шхагошева, для Трампа важно добиться перемирия, это является его тактикой. Однако, как подчеркнул депутат, способы решения конфликтов, которые Соединенные Штаты предлагали ранее другим государствам, будут не эффективны в контексте решения кризиса на Украине.

Ранее стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в столице, где просидели около полутора часов за беседой. Для встречи они выбрали заведение в парке «Зарядье».

Сообщалось, что после встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным американский представитель отправился в посольство США. При этом американская сторона не подтвердила официальный визит делегата в здание дипмиссии.

Стив Уиткофф
США
Госдума
Россия
