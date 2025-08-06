Уиткофф приехал в посольство США после встречи с Путиным

Уиткофф приехал в посольство США после встречи с Путиным

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф прибыл в здание дипломатической миссии США в российской столице сразу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передают «Известия». Эта информация пока не получила официального подтверждения.

Российский президент провел переговоры с Уиткоффом. Встреча, прошедшая при участии помощника главы государства Юрия Ушакова, завершилась спустя три часа после начала.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что визит спецпредставителя США в Москву состоялся на фоне неподтвержденных сообщений о пленении британских военнослужащих. Эксперт высказал предположение, что в ходе переговоров с российскими официальными лицами Уиткофф может поднять вопрос о возможном освобождении офицеров из Великобритании.

Кроме того, политолог Норат Аджамян предположил, что в рамках своего визита спецпосланник Белого дома, вероятно, обсудит с российскими представителями перспективы возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу. В числе возможных тем диалога аналитик называет обсуждение условий временного воздушного перемирия между сторонами.