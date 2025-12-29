Психолог дала советы, как лучше загадать новогоднее желание

Постановка четких целей позволит правильно загадать желание на Новый год, заявила «Радио 1» психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что эта праздничная традиция дарит важные ощущения человеку.
Загадывание желаний — это некая мягкая подушка, приятная в завтрашнем дне, в следующем году, которую мы себе стелем. И чем более приятные желания, тем приятнее нам в этот год вступать. Желание — это наш оберег от хмурости, понурости, это нам важно, — объяснила Кардиакос.
Она уточнила, что осознание четких целей поможет упорядочить мысли и стремления. Именно это мотивирует человека на действия и достижение желаемого, отметила эксперт.
Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что правильно сформулировать и загадать желание на Новый год поможет техника под названием WOOP. Эта аббревиатура означает wish — желание, outcome — результат, obstacle — препятствия, plan — план, пояснил эксперт.