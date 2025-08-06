Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 17:48

«Готовы к перемирию»: политолог оценил итог переговоров Путина и Уиткоффа

Политолог Марков: Путин и Уиткофф могли договориться о воздушном перемирии

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы США Стив Уиткофф могли договориться о перемирии в воздухе в зоне спецоперации на Украине, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, Москва готова к приостановке боевых действий, если Европа обязуется прекратить поставки вооружения на время перемирия, а Киев не будет проводить насильственную мобилизацию.

Я думаю, что там происходила следующая вещь: [Уиткофф] никаких угроз не передавал, потому что [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) угрозу уже сам озвучил. Я думаю, что обсуждалось предложение, которое можно было бы сделать по мирному урегулированию. Путин, я думаю, сказал, что мы готовы к перемирию при условии, что Европа даст обязательство не вводить свои войска на территорию Украины и не посылать никакое оружие во время этого перемирия, а Киев берет обязательство не проводить насильственную мобилизацию населения и обеспечить воздушное перемирие, — сказал Марков.

Он добавил, что воздушное перемирие будет выгоднее Киеву, чем Москве, которая идет на уступку. По словам политолога, Россия должна что-то за это получить. Политолог предположил, что начнется процесс ликвидации санкций.

Ранее политолог Павел Дубравский заявил, что визит Уиткоффа в Россию может стать последним на фоне ультиматума Трампа. Эксперт связал переговоры с попыткой урегулировать украинский кризис, но не исключил обсуждения других тем, включая обмен заключенными. По его мнению, даже без прогресса по Украине стороны могут продолжить диалог по иным направлениям.

