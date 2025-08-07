«Был ориентир обозначен»: названы детали подготовки встречи Путина и Трампа Ушаков: следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина с Трампом

Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, пока трудно сказать, сколько дней займет соответствующая подготовка.

Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно, — отметил он.

Также Ушаков обратил внимание, что вариант проведения встречи в течение следующей недели изучался. Российская сторона к такому развитию событий относится положительно, объяснил он.

Ранее сообщалось, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с Путиным, которые длились более трех часов. Как заявил Ушаков, стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества. Трамп назвал встречу продуктивной и выразил надежду на скорое завершение боевых действий.