Появились кадры искореженного при столкновении с поездом автомобиля Машину смяло при столкновении с поездом, следовавшим из Адлера в Петербург

Машину смяло при столкновении с поездом, следовавшим из Адлера в Санкт-Петербург, передает пресс-служба транспортной прокуратуры. Инцидент произошел на перегоне станций Разъезд 103 км – Цимлянская Северо-Кавказской железной дороги.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, движение поездов восстановлено. Причины и детали ДТП устанавливаются. Прокуратура инициировала проверку, по ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

