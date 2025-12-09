ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 08:41

Появились кадры искореженного при столкновении с поездом автомобиля

Машину смяло при столкновении с поездом, следовавшим из Адлера в Петербург

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Машину смяло при столкновении с поездом, следовавшим из Адлера в Санкт-Петербург, передает пресс-служба транспортной прокуратуры. Инцидент произошел на перегоне станций Разъезд 103 км – Цимлянская Северо-Кавказской железной дороги.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, движение поездов восстановлено. Причины и детали ДТП устанавливаются. Прокуратура инициировала проверку, по ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу сообщила, что в Василеостровском районе города автомобиль, пробив ограждение, упал в реку Неву. В результате происшествия один мужчина получил травмы, другой скончался. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 10 спасателей и две единицы специальной техники.

Также стало известно, что нетрезвый житель Саратовской области в следовавшем из Санкт-Петербурга в Симферополь поезде напал с ножом на попутчика и нанес ему множественные ножевые ранения. По данному факту возбуждено дело о покушении на убийство.

