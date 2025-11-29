Российского бизнесмена разыскивают за подрыв брата гранатой

Правоохранительные органы Адлерского района разыскивают 43-летнего предпринимателя Эдуарда Чакряна, передает Telegram-канал Kub Mash. Он подозревается в подрыве собственного брата после ссоры.

По информации канала, инцидент произошел после свадебного торжества, на котором Чакрян вступил в конфликт с одним из гостей. После ссоры бизнесмен отправился домой за оружием, намереваясь разобраться с обидчиком. По пути его машину перехватил брат. Родственник Чакряна, увидев в его руке гранату, попытался ее вырвать, но снаряд взорвался, в результате чего брат погиб на месте.

В 2000-х годах бизнесмен уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил транспортировки оружия и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также Чакряна подозревали в совершении изнасилования. Сейчас ему может грозить более суровое наказание.

Ранее в Краснодарском крае мужчина задушил свою 41-летнюю сестру-инвалида. После преступления он сбросил тело в колодец и попытался скрыть следы преступления, закидав жертву мусором и газетами. Пропажу женщины заметили только через два месяца. По предварительной информации, подозреваемый изначально вводил следователей в заблуждение, заявляя о том, что сестра уехала к родственникам в другой регион.