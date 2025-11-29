День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 20:36

Российского бизнесмена разыскивают за подрыв брата гранатой

Mash: в Адлере разыскивают бизнесмена Чакряна за подрыв брата гранатой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правоохранительные органы Адлерского района разыскивают 43-летнего предпринимателя Эдуарда Чакряна, передает Telegram-канал Kub Mash. Он подозревается в подрыве собственного брата после ссоры.

По информации канала, инцидент произошел после свадебного торжества, на котором Чакрян вступил в конфликт с одним из гостей. После ссоры бизнесмен отправился домой за оружием, намереваясь разобраться с обидчиком. По пути его машину перехватил брат. Родственник Чакряна, увидев в его руке гранату, попытался ее вырвать, но снаряд взорвался, в результате чего брат погиб на месте.

В 2000-х годах бизнесмен уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил транспортировки оружия и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также Чакряна подозревали в совершении изнасилования. Сейчас ему может грозить более суровое наказание.

Ранее в Краснодарском крае мужчина задушил свою 41-летнюю сестру-инвалида. После преступления он сбросил тело в колодец и попытался скрыть следы преступления, закидав жертву мусором и газетами. Пропажу женщины заметили только через два месяца. По предварительной информации, подозреваемый изначально вводил следователей в заблуждение, заявляя о том, что сестра уехала к родственникам в другой регион.

Адлер
бизнесмены
подрывы
смерти
родственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В тобольской школе развернулась страшная трагедия с 13-летней девочкой
Вахтовик забыл 500 тысяч рублей рублей и украшения в автобусе
Яркий салат для занятых: копченая курица и соленый огурец
Кровавые преступления украинских эмигрантов потрясли Европу и США
Начальник районного угрозыска арестован по скандальному делу об оговоре
Названа дата встречи Зеленского и Макрона в Париже
Скончался один из самых известных драматургов Великобритании
Российского бизнесмена разыскивают за подрыв брата гранатой
Тысячи активистов вышли на улицы Рима вместе с Тунберг
Калининградский губернатор предупредил жителей о фейках
«Странные симптомы»: сын Градского раскрыл новые детали смерти отца
Кардиолог назвал неожиданные признаки плохого кровоснабжения мозга
Стало известно, что будет с рублем в декабре
Собчак и Лолита участвовали в афере с виллами на Бали? Что известно
Морские монстры для ВСУ, расплата Пугачевой, «отмена» Киркорова: что дальше
В Европе сделали громкое заявление о сроках завершения СВО
Тульская школьница предотвратила страшное благодаря кошке
Скончалась журналист Лидия Чешкова
Еще одна категория ТС столкнулась с запретом на проезд по Крымскому мосту
Ивлеева похвасталась нарядной новогодней елкой
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.