Рубль ждет девальвация? Курсы валют сегодня, 7 августа: доллар, евро, юань

Эксперты оценили динамику российской валюты в ближайшее время. Какие озвучиваются прогнозы, правда ли рубль ждет девальвация, каковы курсы валют сегодня, 7 августа, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 7 августа

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на четверг, 7 августа, на уровне 80,1914 рубля против прежнего показателя — 80,049 рубля. Таким образом, американская валюта прибавила 14,24 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 79,41 рубля, теряя 0,5855 (0,73%), на 11:50 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в четверг, 7 августа

Текущий курс евро по ЦБ составляет 93,0072 рубля. Ранее регулятор зафиксировал европейскую валюту на уровне 92,5094 рубля. Так, евро прибавил 49,78 копейки. На Forex валюта продается за 92,614 рубля, демонстрируя падение в размере 0,653 (0,7%), на 11:52 мск.

В четверг, 7 августа, курс юаня, согласно решению Банка России, составляет 11,1165 рубля. Днем ранее китайская валюта оценивалась в 11,1036 рубля. Таким образом, юань подорожал на 1,29 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 11,064 рубля, показывая спад в размере 0,0251 (0,23%), на 11:54 мск.

Правда ли рубль ждет девальвация, прогнозы

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов ждет плавной девальвации рубля. При этом он не исключил, что политические новости могут вызвать резкий рост волатильности рубля в обе стороны.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк считает, что основными причинами ослабления рубля выступают усиление риска санкций и снижение рублевых процентных ставок.

«В частности, в ближайшее время вкладчики, которые открывали депозиты на пике процентных ставок в ноябре — декабре 2024 года на сроки от полугода до года, при пролонгации увидят заметно более низкие процентные ставки», — сказала она.

На этом фоне инвесторы могут направить средства с депозитов в валютные инструменты, другие формы сбережений или покупку товаров, пояснила Ващелюк. По ее мнению, до конца года большинство факторов будет играть против рубля.

«Экспорт товаров и услуг, вероятнее всего, останется ниже прошлогодних уровней. При этом импорт в ближайшие месяцы может расти более уверенно в условиях все еще крепкого рубля и снижения процентных ставок. Чистый отток капитала также, вероятно, стабилизируется и перейдет к росту в условиях снижения рублевых процентных ставок», — сказала эксперт.

На этой неделе волатильность на валютном рынке может остаться высокой из-за повышенной геополитической напряженности и неопределенности, курс доллара может находиться в интервале 79–82 рублей, юаня — 10,9–11,4 рубля, предположили в УК «Первая».

Какой курс доллара опасен для России

Чрезмерная волатильность курса российского рубля представляет собой один из стратегических рисков для достижения национальных целей России, следует из документов Минэкономразвития. Речь идет о ситуации, когда курс рубля выше 110 за доллар.

В перечне, который прикрепили к письму заместителя главы Минэкономразвития Полины Крючковой, ведомство указывает, что нежелательными считают курсы рубля к доллару ниже 75 и выше 110. Колебания в диапазоне от 85 до 100 рублей за доллар характеризуют как средний риск.

