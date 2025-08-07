Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 августа: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 августа: где сбои в России

Россияне продолжают жаловаться на перебои в работе мобильного интернета. Что об этом известно, почему не работает мобильный интернет, где сбои в России сегодня, в среду, 7 августа 2025 года?

Где в России не работает мобильный интернет 7 августа

Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota суммарно подали более 4,8 тысячи жалоб за сутки, связанных с нерабочим мобильным интернетом или отсутствием голосовой связи, следует из данных сайта Downdetector.su.

О проблемах в сетях МТС сообщают из Хабаровского края, Сахалинской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Удмуртии.

«Что происходит сегодня с МТС в Москве», «Сбой мобильного интернета», «Мобильная сеть недоступна — МТС, Саратов», — жалуются абоненты.

Неполадки с T2 наблюдаются в Сахалинской и Магаданской областях, Адыгее, Курской и Амурской областях.

«Сбой мобильного интернета — Красноярск. Кировский, Ленинский районы — нет мобильного интернета», «Интернет не работает со вчерашнего вечера», — отметили пользователи.

Абоненты «МегаФона» сообщают о проблемах из Хабаровского края, Псковской области, Кабардино-Балкарии, Самарской и Курской областей.

«Не работает „МегаФон“ в Мурманске», «Нет связи на „МегаФоне“ в Москве», — сообщили юзеры.

В случае с Yota проблемными регионами оказались Хакасия, Хабаровский край, Сахалинская, Волгоградская и Оренбургская области.

«Yota Орск: нет интернета 07.08.2025», «Yota не работает в Уфе», «Yota сбой в Сети сегодня», — говорится в жалобах.

Пользователи «Билайна» жалуются на перебои в Пензенской области, Хабаровском крае, Амурской, Томской областях, Чувашии.

«„Билайн“ — не работает мобильный интернет на телефоне», «Сбой мобильного интернета», — отметили пользователи.

Почему в регионах отключают мобильный интернет

Российские региональные власти предупреждали, что отключения мобильного интернета могут возникать из-за БПЛА. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

Накануне крымский оперштаб сообщил, что в регионе начнутся веерные отключения мобильного интернета, которые могут продлиться несколько дней.

«Такие меры будут касаться в том числе крупных городов Крыма — Симферополь, Ялта, Евпатория — для исключения возможности управления и наведения вражеских разносредовых дронов», — говорится в сообщении.

Местным жителям и туристам рекомендовали пользоваться городскими, офисными, домашними подключениями к Wi-Fi для выхода в интернет, вызова такси, использования банковских приложений.

«При этом звонки и СМС по сотовым каналам связи будут доступны», — отметили в оперштабе.

Кроме того, мобильный интернет точечно замедлили в Кузбассе. Мера будет действовать в некоторых районах девяти городов области. Среди них Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Мариинск, Калтан, Юрга и Тайга.

