«Фиксики», ультиматум, перемирие: как прошла встреча Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин принял в Москве спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Как сообщили в Кремле, на переговорах, продлившихся около трех часов, стороны передали друг другу сигналы по урегулированию украинского конфликта. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что этот визит Уиткоффа в Россию может оказаться последним. Как риторика Вашингтона усложнила диалог с Москвой и к чему могли прийти американский посланник и российский президент — в материале NEWS.ru.

Что известно о встрече Путина и Уиткоффа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа прибыл в Москву утром 6 августа. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который курирует вопросы инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, встретил Уиткоффа в аэропорту. Перед поездкой в Кремль спецпосланник и руководитель РФПИ около полутора часов провели в ресторане в парке «Зарядье», затем прогулялись по территории и побывали на смотровой площадке. Они покинули достопримечательность под необычный саундтрек — песню из мультсериала «Фиксики» с характерными словами «Тики-тики-тики, часики идут».

Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле началась около полудня и завершилась после 14:30 мск. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что на ней обсуждались перспективы развития двустороннего стратегического сотрудничества. Также глава РФ передал «некоторые сигналы» по украинскому вопросу для своего американского коллеги. «Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — добавил Ушаков.

Помощник Путина назвал его разговор с Уиткоффом полезным и конструктивным, однако воздержался от дополнительных комментариев. По словам Ушакова, сначала Москва хочет дождаться, когда спецпосланник президента США доложит главе Белого дома подробности разговора.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что именно Украина стала центральной темой беседы в Кремле.

«Путин и Уиткофф обсуждали, как и где можно сблизить позиции сторон в украинском вопросе. По всей видимости, то, что было обговорено, требует утверждения у Трампа. Далеко не факт, что он это примет. Поэтому все находятся в режиме ожидания», — указал эксперт.

Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Почему Трамп выбрал Уиткоффа для переговоров с РФ

Для Уиткоффа это уже пятый визит в российскую столицу. Ранее он посещал Москву для встреч с Путиным в феврале, марте и дважды в апреле.

Уиткофф — старый друг Трампа, с которым он знаком еще с 1980-х годов. Спецпосланник имеет юридическое образование, занимался бизнесом — его состояние оценивается в $1 млрд. Изначально он курировал в администрации президента вопросы, связанные с Ближним Востоком. На должность спецпредставителя по Украине был назначен Кит Келлог, однако сейчас все контакты по украинскому вопросу с Москвой от лица Вашингтона ведет именно Уиткофф. Он также присутствовал на переговорах РФ и Украины в Стамбуле в мае.

Трамп отмечал, что Уиткофф постоянно участвует в обсуждениях на тему украинского урегулирования. «Он настоящий профессионал, у которого прекрасные отношения с обеими странами. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы», — подчеркивал глава США.

Что могли обсуждать Путин и Уиткофф

Переговоры состоялись за два дня до истечения ультиматума, который Трамп поставил России по Украине. Американский лидер заявлял о своем разочаровании из-за отсутствия прогресса в переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, если до 8 августа не будет принято никаких решений для преодоления кризиса, Штаты введут новые санкции в отношении России и ее торговых партнеров.

Вскоре после завершения встречи в Кремле госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналистов о введении вторичных санкций против РФ на этой неделе, ответил: «Мы сможем сказать об этом позднее сегодня». При этом Трамп уже подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт индийских товаров. Свое решение он объяснил тем, что Нью-Дели «прямо или косвенно» закупает нефть у России.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru предположил, что именно из-за ультиматума беседа Путина и Уиткоффа затянулась на несколько часов.

Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«Возникают сложности в отношениях между нашими странами, между их руководителями. Эта сложность заключалась в ультиматуме Трампа. И необходимо было найти выход из сложившейся ситуации», — заметил он.

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что стороны могли представить на переговорах конкретные предложения по мирному урегулированию на Украине. Путин, вероятно, еще раз заявил о готовности к подписанию мирного соглашения на условиях, ранее озвученных Москвой, считает собеседник NEWS.ru.

«Мы готовы к перемирию при условии, что Европа обязуется не вводить войска на территорию Украины, не посылать оружие туда во время перемирия, а украинский режим берет на себя обязательство отказаться от насильственной мобилизации и обеспечивает воздушное перемирие. За это воздушное перемирие — то есть за российские уступки — необходимо что-то такое очень серьезное получить. Что-то должны дать Европа, украинский режим и США. Но как они это сделают, пока неясно», — добавил политолог.

Политолог Павел Дубравский в разговоре с NEWS.ru не исключил, что нынешний визит Уиткоффа в РФ может оказаться последним. Но даже если диалог по Украине окажется безрезультатным, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном все равно продолжится, полагает он.

«Уиткофф и руководство РФ могут обсуждать и другие темы, например обмен заключенными. Тематик на самом деле много. Рассматривать этот приезд стоит в любом случае в контексте того, что даже если по Украине США не получат желаемого и просто выйдут из переговорного процесса, то по другим направлениям общение между Москвой и Вашингтоном не прекратится», — подытожил аналитик.

