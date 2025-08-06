В Госдуме объяснили, почему встреча Путина и Уиткоффа продлилась три часа

Переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продлились три часа из-за осложнений, вызванных ультиматумом главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России, срок действия которого истекает 8 августа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, стороны обсудили как позицию Москвы, так и Вашингтона, а также другие важные вопросы, включая политические и экономические аспекты сотрудничества.

Встреча Путина и Уиткоффа действительно продлилась довольно долго, целых три часа. Я понимаю, что вопрос совсем непростой. Где-то возникают сложности в складывающихся отношениях между нашими странами, между руководителями. Эта сложность заключалась в ультиматуме Трампа. И необходимо было найти выход из этой сложившейся ситуации. Я думаю, что позиция и Москвы, и Вашингтона обсуждалась именно на этой встрече. Также обсуждался и ряд других вопросов, которые интересует и США, и РФ. Они были как политического, так и экономического характера, — пояснил Чепа.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что конструктивный диалог между Россией и США продолжается. Так он прокомментировал итоги переговоров Путина и Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле, в представительском кабинете первого корпуса.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что на переговорах Путина и Уиткоффа рассматривался вопрос урегулирования ситуации на Украине. Также, по его словам, затрагивалась тема потенциала партнерства РФ и США.