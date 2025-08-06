Глава РФПИ раскрыл, как прошла встреча Путина и Уиткоффа Дмитриев: конструктивный диалог между Россией и США продолжается

Конструктивный диалог между Россией и США продолжается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры прошли в Кремле, в представительском кабинете первого корпуса, и продлились около трех часов.

Совместно с помощником президента России Юрием Ушаковым принял участие во встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Конструктивный диалог Россия — США продолжается, — написал Дмитриев.

Ранее кортеж Уиткоффа покинул Кремль. Завершившиеся переговоры прошли на фоне ультиматума США, срок которого истекает через два дня. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию за полгода: он встречался с Путиным в феврале, марте и дважды в апреле 2025 года.

Позднее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Кроме того, встреча затронула перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США.