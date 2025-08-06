Помощник Путина раскрыл содержание диалога с Уиткоффом Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили вопрос урегулирования кризиса на Украине

На переговорах российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом рассматривался вопрос урегулирования ситуации на Украине, передает заявление помощника главы России Юрия Ушакова ТАСС. Также затрагивалась тема потенциала партнерства РФ и США, добавил он.

Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, — сказал Ушаков.

Ранее в Berliner Zeitung предположили, что переговоры с Уиткоффом в Москве могут пролить свет на возможные пути разрешения украинского кризиса. Журналисты заявили, что визит позволит получить первые намеки на скрытые контакты между Москвой и Киевом.

Кроме того, по мнению политолога Нората Аджамяна, визит американского спецпосланника может заложить основу для будущего переговорного процесса по Украине. Эксперт не исключил, что одной из конкретных инициатив может стать обсуждение временного прекращения авиационных операций между противоборствующими сторонами.