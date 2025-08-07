Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 08:00

Котел под Лиманом, падение духа в ВСУ: новости СВО к утру 7 августа

На Лиманском направлении отмечается значительное продвижение российских военных, что создает угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины. По данным СМИ, ситуация развивается в нескольких ключевых точках. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Особое внимание уделяется Серебрянскому лесу, где зафиксировано два вклинивания российских войск. Украинские аналитики, на которых ссылаются журналисты, не исключают возможности образования нового котла для ВСУ в этом районе. Параллельно российские подразделения укрепляют свои позиции в районе Торского, создавая плацдармы для дальнейшего наступления.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 6 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Стремительное падение морального духа младших офицеров ВСУ

Попавший в плен офицер 158-й бригады ВСУ Сергей Носиковский сообщил о критическом падении боевого духа среди младшего командного состава украинской армии. По его словам, многие военнослужащие устали от боевых действий и хотят скорейшего заключения перемирия.

Носиковский отметил, что во время прохождения базовой подготовки не наблюдал особого желания у сослуживцев участвовать в боевых действиях. По его утверждению, младшим офицерам теперь безразличны условия возможного мирного соглашения, главное — прекращение боевых действий.

В США назвали ключевой элемент урегулирования конфликта на Украине

Вашингтон лучше понимает позицию Москвы по условиям завершения конфликта на Украине после визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул особую важность территориального вопроса в возможном урегулировании.

По словам госсекретаря, США ожидают уступок как от России, так и от Украины в территориальном вопросе, который рассматривается как ключевой элемент будущего мирного соглашения. При этом Рубио не уточнил, какие именно компромиссы обсуждаются сторонами.

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Украина готовит кольцо обороны вокруг ключевого города

В Сумах на северо-востоке Украины полным ходом идет строительство мощных фортификационных сооружений для круговой обороны города, заявил командир Десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол. Командование ожидает возможного обострения боевых действий на этом стратегическом направлении.

По словам офицера, работы по укреплению периметра города ведутся интенсивно в связи с потенциальной угрозой активизации ВС России на Сумском направлении. Ситуация требует готовности к любым сценариям развития событий, и обострение на Сумском направлении стало одним из них, добавил Апостол.

Артиллеристы «Востока» ликвидировали блиндаж ВСУ

Подразделение российской группировки войск «Восток» точным выстрелом из 152-мм гаубицы «Мста-Б» ликвидировало укрепленный блиндаж Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Оператор БПЛА с позывным Шустрый сообщил о результатах работы артиллеристов в районе села Полтавка.

По его словам, основной целью российских сил был блиндаж противника в сети окопов, переходов и огневых точек. Операция была выполнена успешно.

