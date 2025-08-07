Украина готовит кольцо обороны вокруг ключевого города ВСУ окружают Сумы мощными фортификациями в перспективе обострения

В Сумах на северо-востоке Украины полным ходом идет строительство мощных фортификационных сооружений для круговой обороны города, заявил агентству Telegraf командир Десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол. Командование ожидает возможного обострения боевых действий на этом стратегическом направлении.

По словам офицера, работы по укреплению периметра города ведутся интенсивно в связи с потенциальной угрозой активизации ВС России на Сумском направлении. Ситуация требует готовности к любым сценариям развития событий, и обострение на Сумском направлении стало одним из них, добавил Апостол.

Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций и подготовке города к круговой обороне, — подчеркнул офицер.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что на Сумском направлении существенно сократился численный состав украинских штурмовых групп. Это произошло благодаря действиям российских военных. Родственники бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады пожаловались, что военных бросают на убой.