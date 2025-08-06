Взрыв под Одессой увидели из Европы: новости СВО к вечеру 6 августа

Министерство обороны сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России поразили территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) украинских войск в населенном пункте Дружковка Донецкой Народной Республики. Удар был нанесен беспилотником «Герань-2».

Кроме того, ведомство опубликовало кадры удара по ТЦК в Дружковке. Судя по ролику, дрон четко и быстро выбрал цель. После этого здание загорелось, в его районе образовался огромный столб черного дыма.

Мощнейший взрыв под Одессой увидели из Европы

Министерство обороны также сообщило, что российские силы нанесли точечные удары по элементам газотранспортной системы, обеспечивающим предприятия оборонного комплекса Украины. Кроме того, атакованы склады дальнобойных дронов, а также места дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

При этом в Измаильском районе Одесской области на юге Украины был поврежден магистральный газопровод. Как отметили представители Одесской областной государственной администрации, это произошло после ночных взрывов. Гигантский пожар, начавшийся в этой области, заметили жители Румынии.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как предположил военный корреспондент Юрий Котенок, возможной целью удара в Одесской области могла быть газокомпрессорная станция «Орловка». По его словам, украинская система противовоздушной обороны оказалась бесполезной против БПЛА «Герань».

Минобороны России это также не комментировало.

Украинских военных становится меньше, чем оружия

Источник в силовых структурах утверждает, что 80-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины понесла большие потери в Сумской области. Семьи военнослужащих требуют предоставить им хоть какую-то информацию о близких. При этом сами солдаты числятся пропавшими без вести.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что украинских бойцов на фронте становится все меньше, а окопы буквально завалены западным оружием. По его словам, Запад не оставляет попыток повторить наступление, которое происходило в Курской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик также признал, что из-за насильственной мобилизации в стране осталось мало мужчин. По данным источников, украинским женщинам даже пришлось вернуться из отпусков для усиления позиций армии в Харьковской области. Все они должны помочь в обороне участка в районе Старицы.

ВСУ бросают под Красноармейск самых опытных солдат

Как узнал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, украинское командование перебросило часть военнослужащих с позиций в Днепропетровской области на Красноармейское направление. По его словам, противник передислоцировал свои «наиболее боеспособные силы».

Как уточнил Кимаковский, имеется в виду рубеж от села Новогеоргиевка до села Лесного. На данном участке наблюдается заметное преимущество украинской армии в подготовке операторов беспилотников, ситуация с пехотой аналогична, что сказывается на тактической обстановке в регионе, резюмировал советник главы ДНР.

Украинские военные учинили зверства в секретных тюрьмах

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о наличии на территории Украины тайных тюрем, в которых зафиксированы случаи массовых истязаний и убийств военнопленных. Прошедшие через эти тюрьмы и вернувшиеся домой российские военнослужащие сообщают шокирующие факты о том, что там происходят сексуальное насилие, пытки и убийства.

По его словам, западные правозащитники также располагают информацией об украинских тайных тюрьмах. Однако они не предпринимают ничего, чтобы прекратить деятельность этих учреждений и привлечь к ответственности тех, кто пытал и убивал военнопленных, сообщил представитель МИД РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он добавил, что западные страны, поставляя вооружение украинским войскам, тем самым, по сути, «благословляют» их на совершение преступлений, следовательно, являются их соучастниками.

Зеленский отказывается от перемирия с Москвой

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет перемирия с Москвой только в воздухе. Он подчеркнул, что будет поддерживать исключительно введение режима полного прекращения огня.

Зеленский убежден, что Москве и Киеву не получится реализовать частичные инициативы. Кроме того, он сказал, что созванивался с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, тот очень хорошо информирован о ситуации в зоне СВО.

