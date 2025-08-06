«ПВО оказалась бесполезной»: военкор назвал возможную цель РФ под Одессой Котенок сообщил об ударе по газокомпрессорной станции «Орловка» под Одессой

Возможной целью БПЛА «Герань» в Одесской области была газокомпрессорная станция «Орловка», написал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, украинская ПВО оказалась бесполезной. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Против работающих по целям «Гераней» ПВО оказалась бесполезной. Среди пораженных объектов — газокомпрессорная станция «Орловка», — пояснил Котенок.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что пожар на месте «Орловки» наблюдали даже жители Румынии. В ролике отчетливо видно, как после мощного взрыва на горизонте поднялся столб пламени, осветивший ночное небо.

Представители Одесской областной государственной администрации сообщили, что после ночных взрывов поврежден магистральный газопровод в Измаильском районе. Там уточнили, что в результате 2,5 тысячи абонентов остались без газоснабжения.

Также, по данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, в Одесской области уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Там, по его словам, находились иностранные наемники из Румынии.