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06 августа 2025 в 10:51

«ПВО оказалась бесполезной»: военкор назвал возможную цель РФ под Одессой

Котенок сообщил об ударе по газокомпрессорной станции «Орловка» под Одессой

Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Возможной целью БПЛА «Герань» в Одесской области была газокомпрессорная станция «Орловка», написал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, украинская ПВО оказалась бесполезной. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Против работающих по целям «Гераней» ПВО оказалась бесполезной. Среди пораженных объектов — газокомпрессорная станция «Орловка», — пояснил Котенок.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что пожар на месте «Орловки» наблюдали даже жители Румынии. В ролике отчетливо видно, как после мощного взрыва на горизонте поднялся столб пламени, осветивший ночное небо.

Представители Одесской областной государственной администрации сообщили, что после ночных взрывов поврежден магистральный газопровод в Измаильском районе. Там уточнили, что в результате 2,5 тысячи абонентов остались без газоснабжения.

Также, по данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, в Одесской области уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Там, по его словам, находились иностранные наемники из Румынии.

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