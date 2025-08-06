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06 августа 2025 в 10:39

Жители Румынии засняли гигантский пожар после взрыва в Одесской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Румынии наблюдали гигантский пожар, начавшийся на газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области на юге Украины после взрыва, написал в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. Он также опубликовал соответствующие кадры, снятые очевидцами. В ролике отчетливо видно, как после мощного взрыва на горизонте поднялся столб пламени, осветивший ночное небо. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Румыны со своего берега Дуная наблюдают за сегодняшней атакой дронов-камикадзе типа «Герань» на украинскую газокомпрессорную станцию «Орловка» на границе с Румынией в Одесской области, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Одесской области прогремела серия взрывов. Согласно его сведениям, российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, использовав БПЛА типа «Герань». В Минобороны России это не комментировали.

Позднее представители Одесской областной государственной администрации сообщили, что магистральный газопровод в Измаильском районе Одесской области был поврежден после ночных взрывов. Минобороны РФ это не комментировало.

Румыния
Украина
Одесская область
взрывы
пожары
кадры
Борис Рожин
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