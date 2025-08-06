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06 августа 2025 в 12:43

Российские бойцы разнесли объекты газовой инфраструктуры ВПК Украины

МО: ВС России нанесли удары по газотранспортной инфраструктуре ВПК Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские силы нанесли в течение суток точечные удары по элементам газотранспортной системы, обеспечивающим предприятия оборонного комплекса Украины, сообщили представители Минобороны России в Telegram-канале. Кроме того, атакованы склады дальнобойных дронов, а также места дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что ВС РФ добились значительного совершенствования разведывательных систем и средств высокоточного поражения в сравнении с первыми месяцами специальной военной операции. Эти изменения позволили в июле продемонстрировать исключительную оперативность и меткость ударов, подчеркнул он.

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