Удар по Кожедубу, взрыв «Мираторга», БПЛА у пляжа: ВСУ атакуют РФ 6 августа

За прошедшие сутки российские регионы вновь подверглись ударам украинской армии. Порядка 200 жителей Ростовской области остались без света из-за налетов БПЛА ВСУ. Беспилотник противника рухнул возле пляжа в Севастополе. Беженка из Курской области рассказала, как украинские солдаты убили ее соседку. Пособник Киева готовил покушение на главу предприятия ОПК в Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Полсотни украинских БПЛА за ночь атаковали территорию РФ

В ночь на 6 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 51 дрон.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — по 16 — было уничтожено над Ростовской и Брянской областями. Четыре воздушные цели силы ПВО ликвидировали над Воронежской и три — над Орловской областями. Еще 12 летательных аппаратов были сбиты над территорией Крыма.

Стало известно о последствиях налета БПЛА ВСУ на Брянскую область

По информации СМИ, ранним утром 6 августа жители Брянска слышали по меньшей мере 10 взрывов, якобы вызванных работой ПВО. В одном из районов образовался столб густого черного дыма после падения обломков БПЛА. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Десятки жителей Ростовской области остались без света после атак ВСУ

Почти 200 человек остались без света из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области, заявил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов», — подчеркнул он.

На резервное электроснабжение перевели населенные пункты Верхний Пиховкин, Каменогорье, Березовый и Астахов. В селе Таловая Балка была нарушена работа водозабора. Аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение.

Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны РФ не комментировало информацию о последствиях ударов ВСУ по инфраструктурным объектам Ростовской области.

Украинский беспилотник упал в море у пляжа в Севастополе

Беспилотный летательный аппарат обнаружили в море у пляжа в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, территорию оцепили, людей эвакуировали. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В районе пляжа Любимовка-2 на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь», — подчеркнул Развожаев.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Работник «Мираторга» получил ранения при атаке украинского беспилотника

В Курской области в результате атаки дрона ВСУ на предприятие «Мираторга» пострадал один человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. 50-летний мужчина получил слепые осколочные ранения правого предплечья и голени. Ему оказали медпомощь на месте.

«По предварительной информации, вчера днем украинский беспилотник атаковал территорию АПХ „Мираторг“ в деревне Хитровке Суджанского района. К сожалению, пострадал сотрудник предприятия», — написал Хинштейн.

Беженка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ

Жительница приграничного села Малая Локня 70-летняя Валентина Ушкалова рассказала, как столкнулась с украинскими военными, вторгшимися на территорию Курской области. Один из солдат подразделения убил ее соседку.

Когда Ушкалова находилась дома, бойцы ВСУ обстреляли здание и убили ее собаку. Несколько военных с синими повязками вошли внутрь. Они не тронули женщину и попросили воды. После этого командир указал на одного из солдат и заявил, что накануне тот убил ее соседку.

«Вы же клялись женщин не трогать!» — воскликнула Ушкалова.

В ответ офицер назвал подчиненного контуженым. Он отметил, что открутил бы ему голову. Позже командир ВСУ приказал Ушкаловой убрать тело убитой соседки со двора, чтобы его не растащили собаки. Женщина отказалась это делать, но под угрозами расправы оттащила труп в баню.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ ударили по памятнику Герою Советского Союза на Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 30 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 63 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены памятник, восемь частных домов, хозпостройки, инфраструктурный объект связи, линии газо- и электроснабжения, несколько предприятий, четыре грузовые и 24 легковые машины. Четыре мирных жителя получили ранения.

«В важный для всего региона праздник — День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков — ВСУ атаковали памятник в Уразово Валуйского округа, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба», — написал губернатор в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

ФСБ задержала россиянина за подготовку покушения на главу предприятия ОПК

Telegram-каналы сообщили о задержании в Белгороде российского гражданина, подозреваемого в подготовке убийства руководителя оборонного предприятия. Мужчина установил связь через мессенджер с представителем запрещенной проукраинской террористической организации.

По заданию кураторов подозреваемый отправился в Брянскую область, где получил сброшенный с беспилотника пакет с оружием и взрывчатыми веществами. Он намеревался использовать эти средства для совершения преступления. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника в тот момент, когда он приступил к реализации своего плана.

В настоящее время ведется следствие по данному делу. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В ДНР оценили последствия обстрелов ВСУ

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике было зафиксировано 16 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили 19 боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Повреждения получили два инфраструктурных объекта и жилой дом. Один мирный житель получил ранения.

«В Никитовском районе города в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала женщина 1963 г. р., ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

