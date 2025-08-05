В Севастополе эвакуируют людей из-за найденного на пляже беспилотника

Беспилотный летательный аппарат обнаружили в море у берега на пляже в Севастополе, заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, территорию оцепили, людей с пляжа эвакуируют.

В районе пляжа Любимовка-2 на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь, — подчеркнул Развожаев.

Он отметил, что сейчас специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для дальнейшего уничтожения. Также губернатор напомнил о необходимости доверять только официальной информации.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали электроподстанции и линии электропередачи в Курске и на территории Курской области более 10 раз за последнее время. Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, для этого противник задействовал дроны.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО в ночь на 5 августа уничтожили 24 беспилотника ВСУ. 13 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, семь — над территорией Ростовской области. Еще по два дрона были сбиты над Калужской и Смоленской областями.