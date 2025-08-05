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05 августа 2025 в 07:51

ВСУ более 10 раз атаковали электроподстанции под Курском

Бастрыкин заявил, что ВСУ атаковали электроподстанции под Курском более 10 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали электроподстанции и линии электропередачи в Курске и на территории Курской области более десяти раз за последнее время, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит KP.RU, для этого противник задействует беспилотные летательные аппараты.

За последнее время военными следователями зафиксировано более десяти атак с использованием БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи — в Курске, а также в нескольких районах области, — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что атаки приводили к прекращению подачи электричества в частные дома и квартиры, где проживают десятки тысяч мирных граждан. Кроме того, украинские войска активно бьют по объектам культурного наследия Курской области. Среди частично разрушенных зданий находятся в том числе церковь Дмитриевская, Ансамбль церкви Рождества Христова и Горнальский монастырь конца XIX века.

Бастрыкин также признал, что жертвами вторжения украинских войск в Курскую область стали более 330 человек. По его словам, еще свыше 550 человек были ранены.

СК РФ
Александр Бастрыкин
ВСУ
беспилотники
БПЛА
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